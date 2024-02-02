Продавал справки уклонистам: в Кировоградской области будут судить должностное лицо ГСЧС

Для конспирации делец приобщил своего брата, бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении заместителя начальника одного из районных управлений ГУ ГСЧС в Кировоградской области, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избегать мобилизации. Об этом говорится в пресс-службе бюро.

Чиновник службы гражданской защиты обещал помочь в оформлении группы инвалидности членам семей мужчин, желавших избежать призыва.

«В частности, ГБР задокументирован факт, когда за $8 000 чиновник обещал «клиенту» через знакомых врачей оформить группу инвалидности для его здоровой жены», - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что для конспирации делец приобщил своего брата, бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги.

В августе 2023 года сотрудники ГБР задержали должностное лицо и его брата при получении $8 000.

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