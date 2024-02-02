​Продавав довідки ухилянтам: на Кіровоградщині судитимуть посадовця ДСНС

Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування стосовно заступника начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі Бюро.

Посадовець служби цивільного захисту обіцяв посприяти в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову.

«Зокрема, ДБР задокументовано факт, коли за $8 000 посадовець обіцяв «клієнту» через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини», - сказано у повідомленні.

У ДБР зазначають, що для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші.

У серпні 2023 року працівники ДБР затримали посадовця та його брата під час отримання $8 000.

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