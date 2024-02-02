В Киеве патрульные догнали водителя, который летел в Голосеевском районе со скоростью 125 км/ч

Чуть ли не каждый день патрульные обнаруживают водителей, превышающих разрешенную скорость в городе, в частности, более чем на 50 км/ч.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве инспекторы продолжают привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима. Как отмечают в Патрульной полиции Киева, чуть ли не каждый день патрульные обнаруживают водителей, превышающих разрешенную скорость в городе, в частности, более чем на 50 км/ч.

Один из таких случаев произошел на днях в Голосеевском районе. Охранники порядка обнаружили автомобиль Volkswagen, двигавшийся со скоростью 125 км/ч. Инспекторы подали водителю требование об остановке, однако он не отреагировал и продолжил движение, отмечают в полиции.

Патрульные, которые немедленно начали преследование, остановили транспортное средство нарушителя.

Полицейские составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 122 (Невыполнение требования об остановке) и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение допустимой скорости на 75 км/ч) КУоАП.

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