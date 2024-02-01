Верховная Рада одобрит законопроект о растаможке легковых автомобилей через Дію

Подача таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля будет происходить через Дію, а правильность определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по базе данных, которую будет формировать Министерство цифровой трансформации..

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет производиться по Базе данных, которую будет формировать Минцифры. Так, 1 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 10380 о растаможке легковых автомобилей через Дію.

Речь идет о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины об особенностях осуществления таможенного декларирования легковых автомобилей средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, то есть через Портал Дію.

Как отметил председатель Комитета Даниил Гетманцев, важным аргументом введения предложенной законопроектом модели таможенного оформления является ликвидация возможности манипулирования со стоимостью легкового автомобиля, то есть коррупционной составляющей на таможне при определении таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины.

По его словам, при внедрении новой модели ликвидируются схемы:

указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменения показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Законопроектом предусматривается до обретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе ввести возможность подачи электронной таможенной декларации средствами Портала Дія.

В частности, положениями проекта Закона предлагается:

предусмотреть возможность подачи электронной таможенной декларации средствами Портала Дія;

ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа горючего;

ввести механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля меньше стоимости легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (модели) и характеристикам (год выпуска, тип и объем двигателя), содержащийся в Базе данных.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что помимо нового механизма декларирования законопроект устанавливает и процедуру определения таможенной стоимости авто. Так, установлено, что временно, до вступления в Украину статуса членства в Европейском Союзе, при таможенном оформлении легкового автомобиля через Портал Дія контроль правильности определения таможенной стоимости легкового автомобиля осуществляется таможенным органом с учетом сведений Базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

База данных таможенной стоимости легковых автомобилей – это информационно-коммуникационная система, содержащая сведения о стоимости новых моторных транспортных средств, соответствующих товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, и предназначена для контроля правильности определения таможенной стоимости легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта

Для определения в Базе данных стоимости бывшего в употреблении легкового автомобиля применяется стоимость нового легкового автомобиля с учетом коэффициента возраста. Если возраст авто, например, 6 лет, применяется коэффициент возраста 0,36. Если 10 – 0,21. Если авто новое (0 лет) – 0,95.

Новый легковой автомобиль – это легковой автомобиль, не имеющий актов государственной регистрации уполномоченных органов, в том числе иностранных, дающих право на его эксплуатацию. В случае, если возраст легкового автомобиля превышает 15 лет, применяется максимальный коэффициент возраста (0,1).

Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости ввозимого в режиме импорта легкового автомобиля принимается таможенным органом в письменной форме при осуществлении контроля правильности определения таможенной стоимости на основе Базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которая формируется Министерством цифровой трансформации.

Автор: Наталья Мамченко

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