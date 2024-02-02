Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Известны условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований: решение Высшего совета правосудия

Документы можно подать до 8 марта, а должностной оклад будущего главы ГСА – 70 694 гривен.

От ВККС потребовали предоставить копии письменных работ кандидатов в судьи, которым ВККС присвоила гриф «Для служебного пользования», – что решила Большая Палата

Присвоение определенному документу грифа «Для служебного пользования» само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении запроса на содержащуюся в таком документе информацию – Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о предоставлении копий работ кандидатов в судьи.

В Раде предлагают обязать нотариусов и государственных регистраторов предоставлять больше информации по адвокатскому запросу

В парламенте зарегистрировали законопроект о получении данных по адвокатскому запросу от нотариусов и государственных регистраторов.

Применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием к военнослужащим в практике КУС ВС, - комментарий Кассационного уголовного суда

«Судебно-юридическая газета» обратилась за комментарием к Кассационному уголовному суду относительно обстоятельств, учитываемых Верховным Судом при принятии решений о невозможности освобождения военнослужащих от отбывания наказания с испытанием на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины.

Судья и искусственный интеллект: преимущества, вызовы и угрозы – вторая лекция судей КСУ Виктора Городовенко и Галины Юровской, посвященная заключению КСЕС, видео

В этой лекции судьи КСУ сосредоточили внимание на отдельных ключевых аспектах использования ассистивных технологий во время осуществления правосудия, определенных в Заключении КСЕС №26.

  1. В Украине

Кто должен декларировать доходы от аренды: разъяснение налоговой

12:12, 2 февраля 2024
Доходы, полученные физлицом от предоставления имущества в аренду другим физлицам, не являющимся самозанятыми лицами, должны декларировать арендодатели — ГНС.
Кто должен декларировать доходы от аренды: разъяснение налоговой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило физическим лицам, получающим доходы от предоставления имущества в аренду ФЛ, которые не являются самозанятыми лицами (не являются ФЛП или ФЛ, осуществляющими независимую профессиональную деятельность), что касается общего месячного или годового налогооблагаемого дохода плательщика налога включается, в частности, доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование). Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Відповідно до п.п.170.1.5 п.170.1 ст.170 ПКУ, якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бджету, є платник податку - орендодавець.

Такий орендодавець зобов’язаний  самостійно нараховувати та сплачувати податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду - протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, а суми отриманого доходу, сплаченого протягом звітного податкового року податку, та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються  ним у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір до контролюючого органу за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України.

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену ст. 119 прим. 1 ПКУ.

Згідно з 119 прим.1.1 п. 119 прим.1 ст. 119 прим. 1ПКУ порушення нотаріусом порядку та/або строків подання інформації щодо посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості в разі вчинення такої нотаріальної дії, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680грн. за кожне таке порушення.

 Дії, передбачені п.п.119 прим.1.1 п. 119 прим.1 ст. 119 ПКУ, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області