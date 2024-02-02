Ліцензії для роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном будуть видаватися автоматично

Для ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також на право зберігання пального для потреб власного споживання або промислової переробки, запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня.

Верховна Рада схвалить законопроект 10346 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального у першому читанні за основу. Про відповідну рекомендацію Комітету з питань податкової політики повідомив його голова Данило Гетманцев.

Так, за його словами, у редакції до першого читання даний законопроект передбачає наступні зміни.

Спрощується процедура отримання ліцензій та запропоновано перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій.

Запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Для ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також на право зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності.

Удосконалюється структура та порядок адміністрування державних реєстрів в сфері державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального.

З метою унеможливлення нелегального виробництва тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

Переглядається вартість ліцензій на право провадження відповідного виду господарської діяльності та розмір штрафів за порушення вимог цього Закону з прив’язкою до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом станом на 1 січня звітного (податкового) року.

Нагадаємо, що 1 лютого Комітет з податкової політики також рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про розмитнення легкових авто через Дію.

Крім того, Комітет вважає за потрібне прийняти за основу законопроект про ліквідацію КРАІЛ.

Автор: Наталя Мамченко

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