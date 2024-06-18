Рада посилила правила регулювання тютюнового та алкогольного ринків: головні зміни

Парламент прийняв закон про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

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У вівторок, 18 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №10346 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Свої голоси «За» віддали 255 народних обранців.

Документ передбачає:

1) на підприємствах, на яких здійснюється виробництво тютюнових виробів будуть встановлені контрольні пости та цілодобова система відеоспостереження;

2) акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий, біоетанол, будуть обладнані цілодобовою системою відеоспостереження та контрольно-пропускною системою;

3) запроваджується можливість блокування за ініціювання ДПС інтернет - сайтів, які незаконно продають підакцизну продукцію;

4) запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

5) на певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії.

Раніше ми детально писали про цей законопроект.

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