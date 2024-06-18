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Рада підтримала удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг

16:53, 18 червня 2024
Проект закону пропонує встановити для фінансових компаній, ломбардів та кредитних спілок можливості надавати фінансові послуги на підставі ліцензії фінансової компанії.
Рада підтримала удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг
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У вівторок, 18 червня, Верховна Рада підтримала за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг № 11043. Про це повідомили депутати у соцмережах.

За документ проголосували 235 народних депутатів.

Проектом закону вносяться такі зміни:

1) встановлення для фінансових компаній, ломбардів та кредитних спілок можливості надавати фінансові послуги на підставі ліцензії фінансової компанії.

2) встановлення вимог до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

3) збільшення штрафів для всіх об’єктів нагляду,які будуть співставні з доходами надавачів платіжних послуг, в тому числі банків;

4) розширення переліку обмежених платіжних послуг , аби унеможливити виконання операцій з повернення коштів анонімним абонентам.

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