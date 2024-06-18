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Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, якщо ми говоримо про продовження боротьби за власне існування – народний депутат Роман Лозинський

16:47, 18 червня 2024
Народний депутат Роман Лозинський не виключає, що призовний вік можуть зменшити ще раз, якщо триватиме повномасштабна війна.
Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, якщо ми говоримо про продовження боротьби за власне існування – народний депутат Роман Лозинський
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Зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною. Про те, що призовний вік можуть знизити до іншої, більш нижчої межі, зазначив народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський в інтерв’ю «Ліга.нет».

«Ми запізно зменшили вік для мобілізації. Це факт.

Тих, хто більш ніж 2 роки виконує завдання на лінії фронту, треба замінити.

Чи може у суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації – я думаю, це питання риторичне. Якщо запитати саме про бажання, ніхто б не сказав «так, давайте».

Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби.

І те, що зараз зменшили вік до 25 років, ми повинні реально дивитися на речі. За умови, що залишатиметься така лінія фронту, триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна щодо призовного віку, віку для мобілізації» - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше про те, що мобілізацію чоловіків варто починати не з 25 років, а з 21 року у інтерв’ю УП зазначив військовий із позивним «Істок», колишній керівник Курсу молодого бійця бригад, який є героєм стрічки «Ми були рекрутами».

Крім того, про те, що мобілізація в нашій державі повинна починатися з 20 років, зазначав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Під час інтерв'ю УП він зауважив, що «…на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу… 25 років —  о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми».

Автор: Наталя Мамченко 

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