БП ВС определила, имеет ли право суд при принятии решения о взыскании долга указывать в нем о начислении процентов и пени

Не допускается указывать в решении об одновременном начислении соответствующих процентов и пеней до момента выполнения решения суда.

Принимая решение о взыскании долга, на который начисляются проценты или пеня, суд вправе в соответствии с ч. 10 ст. 238 ХПК Украины (частей 10, 11 ст. 265 ГПК Украины) указать в решении о начислении соответствующих или процентов, или же пени до момента выполнения решения. Не допускается указывать в решении об одновременном начислении соответствующих процентов и пеней до момента выполнения решения суда.

Такое начисление суд может произвести только из процессуального ходатайства истца. Вопрос о возможности по конкретному делу применять предписания ч. 10 ст. 238 ХПК Украины (частей 10, 11 ст. 265 ХПК Украины) суд решает по своему усмотрению с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение, на основе принципов разумности, справедливости и пропорциональности.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

По заключенному договору на выполнение комплекса работ истец в качестве генерального подрядчика выполнил строительные работы, которые ответчик принял без замечаний, однако оплатил частично.

Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности за выполненный комплекс работ, штрафа, инфляционных потерь, 3% годовых и пени, а также просил производить начисление 3% годовых и пени до момента выполнения решения суда.

Суды предыдущих инстанций признали обоснованными и доказанными требования истца в части взыскания задолженности за выполненные работы, пени, 3% годовых, инфляционных потерь и штрафа из в. 231 ХК Украины, поскольку ответчик относится к предприятиям государственного сектора экономики. Кроме того, суды пришли к выводу о возможности одновременного начисления 3% годовых и пени на фактическую (не уплаченную) сумму основного долга до полного исполнения решения суда.

Большая Палата ВС указала, что содержание ч. 10 в. 238 ХПК Украины (частей 10, 11 ст. 265 ГПК Украины) о том, что суд может указать в решении о начислении процентов или пени до момента исполнения решения, дает возможность выяснить, что суд совершает такие действия по требованию истца. По собственной инициативе суд не может указать в решении о дальнейшем начислении процентов или пени на будущее.

Используя в абз. 1 ч. 10 ст. 238 ХПК Украины (ч. 10 ст. 265 ХПК Украины) союз «или» при формулировке требований к содержанию судебного решения, законодатель прямо исключил (через императивную альтернативность начисления либо процентов, либо пени) одновременность взыскания процентов и пени. Таким образом, гарантируется справедливость ответственности, которая будет возлагаться на ответчика по судебному решению на будущее.

Указание в судебном решении о взыскании долга, на который начисляют проценты или пеню, об их одновременном начислении за весь период до выполнения соответствующего судебного решения недопустимо, поскольку это прямо противоречит императивным предписаниям указанных норм ХПК Украины и ГПК Украины, принципа верховенства права в части правовой определенности и делает невозможным гарантирование реализации основы справедливости в любой момент во время фактического исполнения судебного решения.

Учитывая изложенное, по убеждению Большой Палаты ВС, указание судом первой инстанции в решении об одновременном начислении пени и процентов к моменту исполнения решения суда ошибочно и не соответствует предписаниям ч. 10 ст. 238 ХПК Украины.

Также, как обратила внимание БП ВС, начисление пени или процентов в порядке ч. 10 ст. 238 ХПК Украины (частей 10, 11 ст. 265 ГПК Украины) основывается на тех же нормах материального права, которые являются основанием для удовлетворения иска о взыскании процентов или пени за нарушение исполнения обязательства. То есть это те же меры ответственности, но продленные на следующий период, в течение которого обязательство не выполняется.

Предусмотрены ч. 2 ст. 625 ГК Украины 3% годовых охватываются предписаниями ч. 10 ст. 238 ХПК Украины (частей 10, 11 ст. 265 ГПК Украины) при условии, что истец заявил исковое требование о взыскании 3% годовых за нарушение исполнения обязательства и суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения этого требования. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 232 ХПК Украины срок начисления пени из ч. 10 в. 238 ХПК Украины не должен превышать шести месяцев, если иной срок не установлен договором или специальным законом, содержащим нормы материального права, регулирующие отношения хозяйственно-правовой ответственности.

Постановление БП ВС от 5 июня 2024 года по делу № 910/14524/22 (производство № 12-4гс24) – по ссылке.

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