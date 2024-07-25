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Может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка

13:02, 25 июля 2024
Если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать в период действия военного положения.
Может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.

Нет, не может, если работник не вовлечен в выполнение работ на объектах критической инфраструктуры.

Законодательство о труде (статья 77-3 КЗоТ Украины) предусматривает предоставление работникам одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Право на такой отпуск имеют отец ребенка или муж, жена которого родила ребенка, или другие родственники (если мать или отец ребенка одиноки). Этот отпуск предоставляется только одному лицу.

Для получения отпуска работник должен обратиться к работодателю с заявлением не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать в период действия военного положения.

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