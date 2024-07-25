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Чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини

13:02, 25 липня 2024
Якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у період дії воєнного стану.
Чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

Ні, не може, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Законодавство про працю (стаття 77-3 КЗпП України) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у період дії воєнного стану.

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