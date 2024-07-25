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Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Leopard

12:03, 25 липня 2024
14 танків Leopard 2A4 надійдуть до України до кінця літа.
Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Leopard
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Нідерланди спільно з Данією передадуть Україні партію танків Leopard 2A4, повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Згідно з повідомленням, партія з 14 танків Leopard 2A4 вирушить до України вже цього літа. Минулого року Нідерланди разом з Данією придбали ці танки, які були капітально відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall.

Останні два танки наразі проходять контрольні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Всі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа.

«Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських сил. Разом із союзниками та партнерами Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно» – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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