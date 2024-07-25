Нидерланды и Дания передадут Украине партию танков Leopard

14 танков Leopard 2A4 поступят в Украину до конца лета.

Нидерланды совместно с Данией передадут Украине партию танков Leopard 2A4, сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Согласно сообщению, партия из 14 танков Leopard 2A4 отправится в Украину уже этим летом. В прошлом году Нидерланды вместе с Данией приобрели эти танки, которые были капитально отремонтированы немецкой компанией Rheinmetall.

Последние два танка сейчас проходят контрольные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены одновременно до конца лета.

«Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.