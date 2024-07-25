Земли природных заповедников и лесов по упрощенной процедуре отнесут к землям обороны для размещения военных частей – Рада одобрила законопроект

Особенно ценные земли и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них воинских частей, военных учреждений и учебных заведений.
Речь идет об особо ценных землях в составе земель сельскохозяйственного назначения, землях природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земле историко-культурного назначения, торфяниках в составе водно-болотных угодий международного значения и т.п., а также земельные лесные участки.
Соответствующий законопроект 11335 «Об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны» 18 июля народные депутаты одобрили в первом чтении с сокращенным сроком подготовки к принятию в целом.
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики предупредил, что принятие этого закона может привести к ухудшению охраны окружающей среды.
Так, изменениями в ст. 20 Земельного кодекса предусматривается, что изменение целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков допускается в случае «отнесения земельного участка к землям обороны и использованию его для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины , других военных формирований, созданных в соответствии с законодательством Украины».
При этом проектом закона не предусмотрен период действия и уточнения цели такого «отнесения» и «использования», что может привести к неограниченному изменению целевого назначения соответствующих земель только в силу отнесения соответствующих земельных участков к землям обороны.
То есть отнести можно будет любые особо ценные земли без конкретного срока.
Это создает риск уменьшения объема земель особого режима охраны и может негативно сказаться на охране окружающей среды в Украине, указал Комитет по вопросам экологической политики.
В Главном научно-экспертном управлении ВР отметили, что часть норм проекта не учитывает предписания актов международного права, в частности, Конвенцию 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.
Автор: Наталя Мамченко
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