Земли природных заповедников и лесов по упрощенной процедуре отнесут к землям обороны для размещения военных частей – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому земли природно-заповедного и иного природоохранного назначения, леса, земли историко-культурного назначения собираются в упрощенном порядке передать к землям обороны для размещения воинских частей и военных учреждений.

Особенно ценные земли и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них воинских частей, военных учреждений и учебных заведений.

Речь идет об особо ценных землях в составе земель сельскохозяйственного назначения, землях природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земле историко-культурного назначения, торфяниках в составе водно-болотных угодий международного значения и т.п., а также земельные лесные участки.

Соответствующий законопроект 11335 «Об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны» 18 июля народные депутаты одобрили в первом чтении с сокращенным сроком подготовки к принятию в целом.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики предупредил, что принятие этого закона может привести к ухудшению охраны окружающей среды.

Так, изменениями в ст. 20 Земельного кодекса предусматривается, что изменение целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков допускается в случае «отнесения земельного участка к землям обороны и использованию его для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины , других военных формирований, созданных в соответствии с законодательством Украины».

При этом проектом закона не предусмотрен период действия и уточнения цели такого «отнесения» и «использования», что может привести к неограниченному изменению целевого назначения соответствующих земель только в силу отнесения соответствующих земельных участков к землям обороны.

То есть отнести можно будет любые особо ценные земли без конкретного срока.

Это создает риск уменьшения объема земель особого режима охраны и может негативно сказаться на охране окружающей среды в Украине, указал Комитет по вопросам экологической политики.

В Главном научно-экспертном управлении ВР отметили, что часть норм проекта не учитывает предписания актов международного права, в частности, Конвенцию 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Автор: Наталя Мамченко

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