Практика судов
  1. В Украине

Мининфраструктуры признало почти 250 транспортных предприятий критически важными

10:52, 25 июля 2024
Еще 80 транспортных компаний получат статус критически важных в ближайшее время.
Мининфраструктуры признало почти 250 транспортных предприятий критически важными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры признало 165 предприятий транспортной отрасли критически важными для экономики Украины. В ближайшее время в этот перечень будет добавлено еще 80 компаний. Об этом во время встречи с перевозчиками, посвященной вопросам бронирования, сообщил заместитель министра Сергей Деркач, передает Укринформ.

«На сегодня в Украине 165 предприятий в подчинении Минвосстановления признаны критически важными. Сейчас готовится приказ о признании критическими еще 80 предприятий. Надеемся, в ближайшее время этот приказ будет обнародован», - отметил Деркач.

Для транспортной отрасли упрощены требования по признанию предприятий критически важными. Так, для получения этого статуса достаточно соответствовать лишь двум требованиям из семи, установленных постановлением Кабинета Министров №76.

«Рынок перевозок требует быстрых решений, поэтому мы инициировали уменьшение количества обязательных соответствий с трех до двух. Сейчас для рынка перевозчиков действующими являются два критерия. Добавлю, что такое упрощение было введено к очень небольшому количеству отраслей, и наша транспортная сфера туда попала», - подчеркнул замминистра.

Приказом №303 Минобновления также расширило категории предприятий, которые могут бронировать своих работников. Теперь критически важными могут быть признаны компании, осуществляющие нерегулярные перевозки, пассажирские перевозки, а также автостанции. Отменено требование о подтверждении трудовых отношений с работниками за последние 180 дней до подачи документов, поскольку многие перевозчики из-за мобилизации работников проводят постоянный рекрутинг.

«После того как предприятие признается критически важным в министерстве, на что в среднем надо около месяца, эта информация вносится в портал «Дія». Все 165 предприятий уже есть в системе и компании могут бронировать своих работников», - добавил Деркач.

Что касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые составляют значительную часть отрасли, они пока не могут бронировать своих сотрудников из-за законодательных ограничений.

«Пока ни одно министерство не может определить ФЛП своего рынка критически важными. Это касается не только транспортной сферы, но и абсолютно любой отрасли в Украине - и энергетики, и агросектора, абсолютно всех. Этот вопрос в компетенции парламента. На сегодня в Раде зарегистрирован законопроект с соответствующими изменениями, но он пока не рассматривался», - сказал чиновник.

Напомним, что уже более 55 000 работников критически важных предприятий забронировано через Дію.

В Минцифры отметили, что военнообязанным, которые имеют бронь, не нужно проходить ВВК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров

Группа народных депутатов предлагает создать Министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала, который будет финансироваться за счет программ помощи и грантов ЕС и заниматься возвращением украинцев домой.

Земли природных заповедников и лесов по упрощенной процедуре отнесут к землям обороны для размещения военных частей – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому земли природно-заповедного и иного природоохранного назначения, леса, земли историко-культурного назначения собираются в упрощенном порядке передать к землям обороны для размещения воинских частей и военных учреждений.

Верховный Суд объяснил, на основании чего определяется размер зарплаты госслужащего во время пребывания в простое

Хотя основания пребывания работников в простое определяются нормами Кодекса законов о труде, но оплата труда государственных служащих за время простоя определяется Кабмином, указал Верховный Суд.

«Жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета – что будет рекомендовать Верховная Рада Кабмину

Верховная Рада предлагает Правительству отказаться от «непервоочередных, неактуальных и неэффективных расходов».

Прожиточный минимум для расчета окладов судей повышать не будут – стали известны рекомендации парламента к Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Бюджетный комитет Верховной Рады не внял предложениям «разморозить» прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва