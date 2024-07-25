Мининфраструктуры признало почти 250 транспортных предприятий критически важными

Еще 80 транспортных компаний получат статус критически важных в ближайшее время.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры признало 165 предприятий транспортной отрасли критически важными для экономики Украины. В ближайшее время в этот перечень будет добавлено еще 80 компаний. Об этом во время встречи с перевозчиками, посвященной вопросам бронирования, сообщил заместитель министра Сергей Деркач, передает Укринформ.

«На сегодня в Украине 165 предприятий в подчинении Минвосстановления признаны критически важными. Сейчас готовится приказ о признании критическими еще 80 предприятий. Надеемся, в ближайшее время этот приказ будет обнародован», - отметил Деркач.

Для транспортной отрасли упрощены требования по признанию предприятий критически важными. Так, для получения этого статуса достаточно соответствовать лишь двум требованиям из семи, установленных постановлением Кабинета Министров №76.

«Рынок перевозок требует быстрых решений, поэтому мы инициировали уменьшение количества обязательных соответствий с трех до двух. Сейчас для рынка перевозчиков действующими являются два критерия. Добавлю, что такое упрощение было введено к очень небольшому количеству отраслей, и наша транспортная сфера туда попала», - подчеркнул замминистра.

Приказом №303 Минобновления также расширило категории предприятий, которые могут бронировать своих работников. Теперь критически важными могут быть признаны компании, осуществляющие нерегулярные перевозки, пассажирские перевозки, а также автостанции. Отменено требование о подтверждении трудовых отношений с работниками за последние 180 дней до подачи документов, поскольку многие перевозчики из-за мобилизации работников проводят постоянный рекрутинг.

«После того как предприятие признается критически важным в министерстве, на что в среднем надо около месяца, эта информация вносится в портал «Дія». Все 165 предприятий уже есть в системе и компании могут бронировать своих работников», - добавил Деркач.

Что касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые составляют значительную часть отрасли, они пока не могут бронировать своих сотрудников из-за законодательных ограничений.

«Пока ни одно министерство не может определить ФЛП своего рынка критически важными. Это касается не только транспортной сферы, но и абсолютно любой отрасли в Украине - и энергетики, и агросектора, абсолютно всех. Этот вопрос в компетенции парламента. На сегодня в Раде зарегистрирован законопроект с соответствующими изменениями, но он пока не рассматривался», - сказал чиновник.

Напомним, что уже более 55 000 работников критически важных предприятий забронировано через Дію.

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