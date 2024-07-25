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Мінінфраструктури визнало майже 250 транспортних підприємств критично важливими

10:52, 25 липня 2024
Ще 80 транспортних компаній отримають статус критично важливих найближчим часом.
Мінінфраструктури визнало майже 250 транспортних підприємств критично важливими
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури визнало 165 підприємств транспортної галузі критично важливими для економіки України. Найближчим часом до цього переліку буде додано ще 80 компаній. Про це під час зустрічі з перевізниками, присвяченій питанням бронювання, повідомив заступник міністра Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«На сьогодні в Україні 165 підприємств у підпорядкуванні Мінвідновлення визнані критично важливими. Зараз готується наказ про визнання критичними ще 80 підприємств. Сподіваємося, найближчим часом цей наказ буде оприлюднено», - зазначив Деркач.

Для транспортної галузі спрощено вимоги щодо визнання підприємств критично важливими. Так, для отримання цього статусу достатньо відповідати лише двом вимогам із семи, встановлених постановою Кабінету Міністрів №76.

«Ринок перевезень потребує швидких рішень, тому ми ініціювали зменшення кількості обов’язкових відповідностей з трьох до двох. Наразі для ринку перевізників чинними є два критерії. Додам, що таке спрощення було запроваджено до дуже невеликої кількості галузей, і наша транспортна сфера туди потрапила», - підкреслив заступник міністра.

Наказом №303 Мінвідновлення також розширило категорії підприємств, які можуть бронювати своїх працівників. Тепер критично важливими можуть бути визнані компанії, що здійснюють нерегулярні перевезення, пасажирські перевезення, а також автостанції. Скасовано вимогу щодо підтвердження трудових відносин з працівниками за останні 180 днів до подачі документів, оскільки багато перевізників через мобілізацію працівників проводить постійний рекрутинг.

«Після того як підприємство визнається критично важливим у міністерстві, на що в середньому треба близько місяця, ця інформація вноситься до порталу «Дія». Всі 165 підприємств вже є в системі і компанії можуть бронювати своїх працівників», - додав Деркач.

Що стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП), які становлять значну частину галузі, вони наразі не можуть бронювати своїх співробітників через законодавчі обмеження.

«Поки що жодне міністерство не може визначити ФОПів свого ринку критично важливими. Це стосується не тільки транспортної сфери, а й абсолютно будь-якої галузі в Україні - і енергетики, і агросектору, абсолютно всіх. Це питання в компетенції парламенту. На сьогодні у Раді зареєстрований законопроєкт з відповідними змінами, але він поки не розглядався», - сказав урядовець.

Нагадаємо, шо вже понад 55 000 працівників критично важливих підприємств заброньовано через Дію.

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