В Польше ожидают наплыв беженцев из Украины из-за российских ударов по энергетике и отключений света

По прогнозу, украинцы могут массово поехать в Польшу осенью и зимой.

В Польше ожидают возможный наплыв беженцев из Украины после того, как рф усилила атаки на энергообъекты и критическую инфраструктуру, что привело к отключениям света. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозу, украинцы могут массово поехать в Польшу осенью и зимой.

«У нас очень четкие сигналы, что из-за российской агрессии осенью и зимой может быть большой приток беженцев», -- заявил директор департамента Министерства внутренних дел по защите гражданского населения и управления в чрезвычайных ситуациях Дариуш Марчинский.

По данным пограничной службы, с начала полномасштабной войны более 18 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей. Чуть меньше 1 миллиона решили остаться в соседней стране, многие нашли работу или основали собственные компании.

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