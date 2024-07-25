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У Польщі очікують наплив біженців з України через російські удари по енергетиці та відключення світла

11:10, 25 липня 2024
За прогнозом, українці можуть масово поїхати до Польщі восени та взимку.
У Польщі очікують наплив біженців з України через російські удари по енергетиці та відключення світла
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У Польщі очікують можливий наплив біженців з Україні після того, як рф посилила атаки на енергооб’єкти та критичну інфраструктуру, що привело до відключень світла. Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозом, українці можуть масово поїхати до Польщі восени та взимку.

«Ми маємо дуже чіткі сигнали, що через російську агресію восени і взимку може бути великий приплив біженців», -- заявив директор департаменту Міністерства внутрішніх справ із захисту цивільного населення та управління в надзвичайних ситуаціях Даріуш Марчинський.

За даними прикордонної служби, з початку повномасштабної війни понад 18 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею. Трохи менше 1 мільйона вирішили залишитися в сусідній країні, багато з них знайшли роботу або заснували власні компанії.

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