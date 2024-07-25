Как внести изменения в актовую запись гражданского состояния: объясняет Минюст

Внесение изменений в актовую запись гражданского состояния проводится соответствующим органом государственной регистрации актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований.

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния в Украине регулируется Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и соответствующими Правилами, утвержденными приказом Министерства юстиции Украины. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Согласно частям первой и второй статьи 22 Закона, изменения в актовую запись гражданского состояния могут быть внесены соответствующим органом государственной регистрации при наличии достаточных оснований. После проверки предоставленных документов орган составляет обоснованное заключение о внесении изменений или отказа в этом.

В случае отказа во внесении изменений в заключении указываются причины отказа и информация о возможности его обжалования в судебном порядке.

Внесение изменений в актовую запись гражданского состояния проводится по заявлению:

- лица, в отношении которого составлена актовая запись;

- одного из родителей, опекуна, попечителя ребенка;

- опекуна недееспособного лица;

- наследников умершего;

- представителя органа опеки и попечительства при осуществлении полномочий по опеке и попечительству в отношении лица, имеющего право на подачу такого заявления.

Изменения в актовую запись гражданского состояния вносятся отделом государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения соответствующей актовой записи.

После внесения изменений в актовую запись гражданского состояния заявителю повторно выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

В то же время отмечаем, что действующим законодательством не предусмотрено норм, запрещающих подачу заявления о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния через представителя.

В соответствии со статьей 126 Семейного кодекса Украины (далее - Кодекс), если заявление о признании отцовства, которое является основанием для внесения изменений в актовую запись о рождении, не может быть подано лично, оно может быть подано через представителя или направлено по почте, при условии его нотариального заверения. Полномочия представителя должны быть нотариально заверены.

Место подачи заявления

Согласно частям первой, третьей статьи 6 Закона прием и рассмотрение заявлений о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния относится к компетенции отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатических представительств и консульских учреждений Украины.

Кроме того, подать заявление можно путем обращения в центр предоставления административных услуг.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, а также центр предоставления административных услуг не вправе отказать гражданину в принятии и рассмотрении заявления о внесении изменений.

В условиях военного положения, введенного в Украине с 24 февраля 2022 года, заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния подается в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Документы, которые нужно подать

- Заявление установленной формы. Заявление должно быть заполнено разборчиво, в нем должны быть предоставлены исчерпывающие ответы на все вопросы. Если заявитель не владеет государственным языком, заявление может быть составлено другим лицом в присутствии переводчика и подписано заявителем, о чем на нем делается соответствующая запись.

- Паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства заявителя. В случае подачи заявления гражданином Украины, который постоянно проживает за границей, предъявляется паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В случае предъявления е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу, а также получения их электронных копий, или отдельных данных, содержащихся в указанных электронных копиях, их проверка или формирование осуществляется в соответствии с Порядком формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2021 № 911.

- Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, в котором указаны неправильные, неполные сведения или сведения, которые подлежат изменению.

- Другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Документы, составленные на иностранном языке, подаются для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке, которые остаются в делах отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, который принял заявление.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств на удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами Украины по законам соответствующих государств относительно граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, признаются действительными в Украине при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Если основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, является решение суда или если определенное решение суда необходимо для внесения изменений, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния по обращению заявителя проводится исключительно на основании экземпляра решения суда в электронной форме, полученного в результате информационного взаимодействия между Единым государственным реестром судебных решений и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.

В случае представления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния решения иностранного суда о внесении изменений актовых записей гражданского состояния вопрос о его выполнении решается согласно действующему законодательству Украины и с учетом требований международных договоров Украины о предоставлении правовой помощи, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Вышеупомянутые положения законодательства определены пунктом 1.5 раздела I Правил.

Особенности подачи заявления лицом с физическими нарушениями

Пунктом 1.5 раздела I Правил предусмотрено, что если заявителем является человек с физическими нарушениями, которые делают невозможным собственноручное подписание им заявления, они могут подаваться без проставления таким заявителем собственной подписи. В таком случае подача заявления об аннулировании происходит в присутствии свидетеля, привлеченного соответствующим заявителем.

Свидетелем не может быть привлечено лицо с частичной или неполной гражданской дееспособностью, с ограниченной гражданской дееспособностью или недееспособное лицо, а также лиц из числа: должностных лиц органа государственной регистрации актов гражданского состояния, к которому обратился заявитель; второго из родителей во всех случаях, определенных законодательством, связанных с защитой интересов ребенка; второго из брачующихся; второго из супругов в случае расторжения брака по заявлению супругов; лиц, которые не могут прочитать или проставить собственную подпись на заявлении или актовой записи гражданского состояния.

Если заявителем является лицо с нарушением зрения, должностным лицом органа государственной регистрации актов гражданского состояния вслух зачитывается текст заявления об аннулировании актовых записей гражданского состояния.

Лицо с нарушениями слуха и / или речи при подаче заявления об аннулировании может привлекать переводчика жестового языка, в том числе в режиме онлайн.

Свидетелем, переводчиком жестового языка предъявляется паспорт или паспортный документ.

Об особенностях подачи таких заявлений в соответствующее заявление вносятся следующие сведения: «Заявление подано в присутствии заявителя, который является лицом с нарушением зрения, текст которому зачитан, или свидетеля/переводчика жестового языка, его фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты паспорта или паспортного документа», которые скрепляются подписью свидетеля или в случае физического присутствия переводчика жестового языка.

Срок рассмотрения

Согласно пункту 1.10 раздела I Правил вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев, со дня подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации (по месту их представления), но не более чем на три месяца.

В случае если актовые записи гражданского состояния, в которые нужно внести изменения и на основании которых решается вопрос о внесении изменений, хранятся в архиве отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, в который подано соответствующее заявление, а также если указанные в заявлении сведения или другие представленные заявителем документы не требуют проверки, вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины такой вопрос рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи к ним соответствующего заявления.

Основания для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния

В соответствии с пунктом 2.13 раздела II Правил основаниями для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния являются:

- решение суда о признании отцовства (материнства), усыновления (удочерения), об отмене ранее вынесенного решения суда о признании отцовства, исключении сведений об отце (матери) ребенка из актовой записи о рождении, отмене или признании усыновления (удочерения) недействительным, о признании брака недействительным, установлении неправильности в актовой записи гражданского состояния и другие, в которых указано о внесении конкретных изменений в актовые записи гражданского состояния;

- постановление административного суда;

-заключение отдела государственной регистрации актов гражданского состояния или дипломатического представительства или консульского учреждения Украины;

- заявление о признании отцовства;

- заявление матери, не состоящей в браке, опекуна, попечителя или самого совершеннолетнего лица о внесении сведений об отце ребенка, если они не указаны в актовой записи о рождении в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины;

- заявление жены или мужа, которые сохранили добрачные фамилии, об избрании фамилии одного из них как общей фамилии или о присоединении к своей фамилии фамилии другого супруга согласно статье 53 Семейного кодекса Украины;

- заявление об изменении фамилии малолетнего ребенка обоих родителей в случае изменения фамилии одного из них и согласие ребенка, достигшего семи лет, согласно части третьей статьи 148 Семейного кодекса Украины;

- заявление об изменении фамилии малолетнего ребенка обоих родителей или одного из них, если второй умер, объявлен умершим, признан недееспособным или безвестно отсутствующим, и согласие ребенка в возрасте от семи до четырнадцати лет, которому при государственной регистрации рождения присвоена фамилия одного из родителей, согласно части четвертой статьи 148 Семейного кодекса Украины;

- актовая запись об изменении имени. Эта актовая запись является основанием: для изменения фамилии родителей в актовой записи о рождении малолетних детей в случае изменения их фамилии с соблюдением требований статьи 148 Семейного кодекса Украины; для изменения имени отца и отчества ребенка в актовой записи о рождении малолетнего ребенка в случае подачи родителями заявления об изменении отчества ребенка;

- актовая запись о браке и расторжении брака. Эти актовые записи являются основанием для изменения фамилий родителей (одного из них) в актовой записи о рождении малолетнего ребенка при условии одновременного изменения фамилии ребенка;

- решение органа опеки и попечительства, оформленное распоряжением районной государственной администрации или решением исполнительного комитета об изменении фамилии малолетнего ребенка в соответствии с частью пятой статьи 148 Семейного кодекса Украины.

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния возможно также и в других отдельных случаях, если это не противоречит действующему законодательству Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.