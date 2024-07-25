Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

10:47, 25 липня 2024
Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.
Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особливо цінні землі та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них військових частин, військових установ та навчальних закладів.

Йдеться про особливо цінні землі у складі земель сільськогосподарського призначення, землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення тощо, а також земельні лісові ділянки.

Відповідний законопроект 11335 «щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» 18 липня народні депутати схвалили в першому читанні зі скороченим строком підготовки до прийняття в цілому.

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики попередив, що прийняття цього закону може призвести до погіршення охорони стану довкілля.

Так, змінами до ст. 20 Земельного кодексу передбачається, що зміна цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок допускається у разі «віднесення земельної ділянки до земель оборони і використання її для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України».

При цьому, проектом закону не передбачено період дії та уточнення мети такого «віднесення» і «використання», що може призвести до необмеженої зміни цільового призначення відповідних земель тільки в силу віднесення відповідних земельних ділянок до земель оборони.

Тобто, віднести можна буде будь-які особливо цінні землі без конкретного строку.

Зазначене створює ризик зменшення обсягу земель особливого режиму охорони та може негативно позначитися на охороні довкілля в Україні, вказав Комітет з питань екологічної політики.

У Головному науково-експертному управлінні ВР зауважили, що частина норм проекту не враховує приписи актів міжнародного права, зокрема Конвенцію 1979 року про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.

Верховний Суд пояснив, на підставі чого визначається розмір зарплати держслужбовця під час перебування у простої

Хоча підстави перебування працівників у простої визначаються нормами Кодексу законів про працю, але оплата праці державних службовців за час простою визначається Кабміном, вказав Верховний Суд.

«Жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету – що рекомендуватиме Верховна Рада Кабміну

Верховна Рада пропонує Уряду відмовитися від «непершочергових, неактуальних та неефективних витрат».

Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів підвищувати не будуть – стали відомі рекомендації парламенту до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки

Бюджетний комітет Верховної Ради не дослухався до пропозицій «розморозити» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів.

Вимогу для конкурсантів в судді отримати не менше 75% вірних відповідей на IQ-тест пропонують прибрати

Не доведено прямий зв'язок між «геніальними» результатами IQ-тестів та здатністю особи бути суддею.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва