Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.

Особливо цінні землі та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них військових частин, військових установ та навчальних закладів.

Йдеться про особливо цінні землі у складі земель сільськогосподарського призначення, землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення тощо, а також земельні лісові ділянки.

Відповідний законопроект 11335 «щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» 18 липня народні депутати схвалили в першому читанні зі скороченим строком підготовки до прийняття в цілому.

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики попередив, що прийняття цього закону може призвести до погіршення охорони стану довкілля.

Так, змінами до ст. 20 Земельного кодексу передбачається, що зміна цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок допускається у разі «віднесення земельної ділянки до земель оборони і використання її для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України».

При цьому, проектом закону не передбачено період дії та уточнення мети такого «віднесення» і «використання», що може призвести до необмеженої зміни цільового призначення відповідних земель тільки в силу віднесення відповідних земельних ділянок до земель оборони.

Тобто, віднести можна буде будь-які особливо цінні землі без конкретного строку.

Зазначене створює ризик зменшення обсягу земель особливого режиму охорони та може негативно позначитися на охороні довкілля в Україні, вказав Комітет з питань екологічної політики.

У Головному науково-експертному управлінні ВР зауважили, що частина норм проекту не враховує приписи актів міжнародного права, зокрема Конвенцію 1979 року про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Автор: Наталя Мамченко

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