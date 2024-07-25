Практика судов
  1. В Украине

В Харькове утвердили новые названия улиц и станций метро в соответствии с законом о деколонизации

12:28, 25 июля 2024
В Харькове переименуют улицы и станции метро в рамках деколонизации.
В Харькове утвердили новые названия улиц и станций метро в соответствии с законом о деколонизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской областной военной администрации проголосовали за переименование улиц и станций метрополитена в соответствии с законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Об этом сообщили в ОВА.

 Завершена масштабная работа по переименованию объектов топонимики, которую проводили совместно с Северо-Восточным территориальным отделом Украинского института национальной памяти и участниками процесса деимпериализации и деколонизации топонимии.

В частности, проголосовали за переименование станций метро «Героев Труда», «Завод имени Малышева» и «Проспект Гагарина» на «Салтовская», «Заводская» и «Левада» соответственно. Также изменены названия улиц: Героев Труда на Непокоренных, Лермонтовская на Майка Йогансена, Дружбы Народов на Соборности Украины, Проспект Гагарина на Проспект Аэрокосмический и др.

Кроме того, в Харькове появятся новые названия улиц в честь 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Замену топонимов в пределах населенных пунктов, а также демонтаж памятников и памятных знаков осуществляли органы местного самоуправления населенных пунктов и главы городских и сельских общин с 27 июля 2023 до 27 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Роберт Корди отказался от должности члена Этического совета

Высший совет правосудия ищет замену члену Этического совета по квоте иностранных экспертов.

ТЦК не может «задним числом» штрафовать обновивших данные мужчин за непостановку на военный учет в предыдущие годы

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, приходивших в ТЦК обновлять данные, за непостановку на военный учет «задним числом».

Для привлечения военнослужащего к ответственности необязательно проводить служебное расследование – Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об отсутствии необходимости проведения служебного расследования для привлечения военнослужащего к ответственности.

Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров

Группа народных депутатов предлагает создать Министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала, который будет финансироваться за счет программ помощи и грантов ЕС и заниматься возвращением украинцев домой.

Земли природных заповедников и лесов по упрощенной процедуре отнесут к землям обороны для размещения военных частей – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому земли природно-заповедного и иного природоохранного назначения, леса, земли историко-культурного назначения собираются в упрощенном порядке передать к землям обороны для размещения воинских частей и военных учреждений.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва