В Харькове утвердили новые названия улиц и станций метро в соответствии с законом о деколонизации

В Харькове переименуют улицы и станции метро в рамках деколонизации.

В Харьковской областной военной администрации проголосовали за переименование улиц и станций метрополитена в соответствии с законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Об этом сообщили в ОВА.

Завершена масштабная работа по переименованию объектов топонимики, которую проводили совместно с Северо-Восточным территориальным отделом Украинского института национальной памяти и участниками процесса деимпериализации и деколонизации топонимии.

В частности, проголосовали за переименование станций метро «Героев Труда», «Завод имени Малышева» и «Проспект Гагарина» на «Салтовская», «Заводская» и «Левада» соответственно. Также изменены названия улиц: Героев Труда на Непокоренных, Лермонтовская на Майка Йогансена, Дружбы Народов на Соборности Украины, Проспект Гагарина на Проспект Аэрокосмический и др.

Кроме того, в Харькове появятся новые названия улиц в честь 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Замену топонимов в пределах населенных пунктов, а также демонтаж памятников и памятных знаков осуществляли органы местного самоуправления населенных пунктов и главы городских и сельских общин с 27 июля 2023 до 27 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.