Практика судів
  1. В Україні

Підтоплення тунелів метро між «Деміївською» та «Либідською»: суд обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків начальника метро Києва

12:10, 25 липня 2024
Його підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах та подальшого підтоплення.
Підтоплення тунелів метро між «Деміївською» та «Либідською»: суд обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків начальника метро Києва
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» суд обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків начальника КП «Київський метрополітен». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23.09.2024 року.

Прокуратура додає, що іншому підозрюваному – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме 25 липня о 14:30.

Як повідомлялося, головного інженера КП «Київський метрополітен», який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для притягнення військовослужбовця до відповідальності необов`язковою проводвити службове розслідування – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про відсутність необхідності проведення службового розслідування для притягнення військовослужбовця до відповідальності.

Повернути українців додому: в Україні пропонують створити Міністерство демографії та діаспори і фінансувати його грантами від партнерів

Група народних депутатів пропонує створити Міністерство демографії та діаспори і Фонд відновлення демографічного потенціалу, що буде фінансуватися за рахунок програм допомоги і грантів ЄС і займатися поверненням українців додому.

Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.

Верховний Суд пояснив, на підставі чого визначається розмір зарплати держслужбовця під час перебування у простої

Хоча підстави перебування працівників у простої визначаються нормами Кодексу законів про працю, але оплата праці державних службовців за час простою визначається Кабміном, вказав Верховний Суд.

«Жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету – що рекомендуватиме Верховна Рада Кабміну

Верховна Рада пропонує Уряду відмовитися від «непершочергових, неактуальних та неефективних витрат».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва