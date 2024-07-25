Підтоплення тунелів метро між «Деміївською» та «Либідською»: суд обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків начальника метро Києва

Його підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах та подальшого підтоплення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» суд обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків начальника КП «Київський метрополітен». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23.09.2024 року.

Прокуратура додає, що іншому підозрюваному – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме 25 липня о 14:30.

Як повідомлялося, головного інженера КП «Київський метрополітен», який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська».

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