На Одещині затримали черговий загін порушників кордону

В Одеській області затримали групу порушників кордону, які заплатили по $6 000 за переправлення.

На Одещині затримали десятьох потенційних порушників кордону, які прямували об’їзними дорогами в бік Молдови двома автомобілями. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За «послуги» з незаконного переправлення вони сплатили переправникам по шість тисяч доларів кожен. Тепер на затриманих чекає штраф. Водночас водіїв, як організаторів каналу переправлення через кордон, очікує кримінальна відповідальність, одного з них суд уже помістив під арешт.

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