SUD.UA шукає консультанта з соціальних мереж

Судово-юридична газета шукає фахівця з соціальних мереж з досвідом роботи зі сторінками медіа.

Судово-юридична газета (SUD.UA) шукає фахівця з соціальних мереж з досвідом роботи зі сторінками медіа.

В рамках співпраці ми очікуємо від фахівця надання консультацій та супровід процесу верифікації сторінки новинного видання у Facebook, Instagram і Telegram, проведення моніторингу ефективності соцмереж та створення відповідного звіту з детальним описом проблем, а також розробку подальшої стратегії роботи із соціальними мережами.

Просимо звернути увагу, що йдеться саме про новинне видання, тож досвід верифікації сторінок медіа і побудови стратегії медіа у соціальних мережах є обов’язковим.

Якщо ви маєте такий досвід і ви бажаєте співпрацювати з нашим виданням просимо повідомити на нашу адресу [email protected] ваші пропозиції.

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