Мультфильм «Головоломка 2» стал самым кассовым в истории, обогнав «Барби» и «Ледяное сердце»

Мультфильм стал наиболее коммерчески успешным в истории анимационного кино.

Мультфильм производства Pixar и Disney «Головоломка 2» стал самым кассовым в истории анимационного кино. Об этом сообщает Variety.

Лента заработала в мировом прокате $1,46 млрд.

«Головоломка 2» режиссера Келси Манна побила рекорд мультфильма «Ледяное сердце 2» (Frozen II) от Disney, вышедшего в 2019 году и собравшего в прокате $1,45 миллиарда.

Через шесть недель после выхода в прокат он заработал $601 млн на внутреннем рынке и $861 млн на международном рынке, доведя глобальный показатель до рекордных $1,46 млрд.

Также по количеству продаж билетов во всем мире «Головоломка 2» обогнала фильм «Барби», кассовые сборы которого составили $1,45 млрд.

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