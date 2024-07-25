В Карпатах нашли тело мужчины, который пытался нелегально пересечь границу

Гражданин Украины пытался нелегально перейти границу с Румынией.

Источник фото: ГПСУ

В Карпатах, вблизи границы с Румынией, было найдено тело мужчины, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Тело обнаружил пограничный наряд во время патрулирования горной местности. Мужчина, вероятно, пытался нелегально пересечь границу, выбрав один из самых сложных маршрутов. Установлено, что это гражданин Украины 1979 года рождения из города Сумы.

Тело передано медикам для проведения экспертизы. ГПСУ в очередной раз напоминает, что пересечение границы вне официальных пунктов пропуска является опасным и незаконным.

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