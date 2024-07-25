Одна из авиакомпаний позволила женщинам выбирать, кто будет сидеть рядом с ними: мужчина или женщина

При просмотре схемы размещения пассажиров место, которое забронировала женщина, будет подсвечиваться розовым цветом.

Базирующаяся в Индии авиакомпания IndiGo позволила женщинам выбирать, представитель какого пола будет сидеть рядом с ними еще до бронирования билета. Об этом сообщает издание Metro.

К примеру, женщины могут купить место рядом с другой женщиной, просмотрев схему размещения пассажиров, тогда оно будет подсвечиваться розовым цветом.

Указывается, что у мужчин нет доступа к этой информации во время бронирования, поэтому не смогут использовать ее, чтобы намеренно сесть рядом с женщинами.

Авиакомпания внесла изменения в свою политику после опроса, проведенного среди клиентов-женщин, которых спросили, как можно сделать их путешествия более комфортными. Результаты показали, что перелеты вызывают беспокойство у пассажирок, когда они путешествуют наедине или сидят в салоне вдали от своих друзей.

«IndiGo с гордостью объявляет о введении новой функции, которая имеет целью сделать путешествия более комфортными для наших пассажирок. Стремимся обеспечить непревзойденный опыт путешествий для всех наших клиентов, и эта новая возможность — лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем для достижения этой цели», — говорится в заявлении авиакомпании.

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