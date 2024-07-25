КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 500 воздушных шаров с мусором

Некоторые мусорные шары были оснащены хлопушками с таймером, которые могут вызвать пожар.

Фото: Yonhap

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Северная Корея за последние сутки запустила в воздушное пространство Южной Кореи около 500 воздушных шаров, нагруженных мусором. Об этом сообщает Reuters.

Воздушные шары из КНДР мешают работе аэропорта и вызывают пожары.

В частности, представитель Корейской корпорации аэропортов сообщил, что вечером 24 июля вероятный воздушный шар на два часа приостановил взлеты и посадки в сеульском аэропорту Кимпхо.

А за последние недели воздушные шары несколько раз мешали движению в главном международном аэропорту Южной Кореи Инчхон.

В провинции Кенгидо, недалеко от Сеула, на крыше жилого дома загорелся такой воздушный шар.

Военные Южной Кореи заявили, что некоторые мусорные шары были оснащены хлопушками с таймером, которые могут вызвать пожар.

«К мусорным шарам прикреплен таймер, который по истечении определенного периода времени лопает шарики и разбрасывает мусор», — сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун.

По его словам, на 25 июля в Южной Корее приземлилось 480 воздушных шаров, большинство из которых перевозили бумажный и пластиковый мусор.

А 24 июля северокорейские шары приземлились в непосредственной близости от тщательно охраняемой президентской резиденции в Сеуле.

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