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В Україні вперше вручили підозру особі після криміналізації контрабанди

19:53, 25 липня 2024
Вперше в Україні особі повідомлено про підозру у контрабанді товарів після закону про криміналізацію.
В Україні вперше вручили підозру особі після криміналізації контрабанди
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В Україні вперше вручили підозру особі після криміналізації контрабанди. Жителю Чернівецького району повідомили про підозру у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів (ч. 1 ст. 201-3 КК України). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці, для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак, як зазначається, при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет.

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності.

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