Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

28 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон, який 9 грудня проголосувала Верховна Рада (законопроект 5420) щодо криміналізації контрабанди. Зазначимо, що відповідний законопроект Володимир Зеленський подав ще у квітні 2021 року, але документ довгий час не рухався у парламенті.

Слід нагадати, що 15 листопада 2011 року Верховна Рада декриміналізувала контрабанду Законом щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності №4025-VI, яким, серед іншого, внесла зміни до статті 201 Кримінального кодексу. Отже, з 2012 року переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів не є контрабандою і не вважається злочином.

Редакція статті 201 КК передбачала настання кримінальної відповідальності лише за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Відповідно до статті 2 Кодексу про адміністративні правопорушення питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом.

Однак, на думку ініціатора проекту, це не забезпечує належну превентивну функцію і не усуває бажання осіб у подальшому займатися протиправною діяльністю та, зрештою, негативно впливає на наповнення бюджету.

Отже, новий закон передбачає наступні зміни.

Кому підслідні

Визначається, що детективи органів Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201-1, 201-3 та 201-4. Тобто, контрабанди лісоматеріалів та цінних порід дерев, контрабанди товарів та контрабанди підакцизних товарів.

Змінами до статті 216 КПК стаття 201-1 (стосовно контрабанди лісоматеріалів) виключається з підслідності слідчих СБУ. При цьому досудове розслідування злочинів за статтею 201-1 КК, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня набрання чинності законом щодо криміналізації контрабанди товарів, продовжують здійснювати слідчі СБУ.

Коли набере сили

Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року, крім норм стосовно статті КК про відповідальність за контрабанду товарів, які набирають чинності з 1 липня 2024 року.

«Набрання чинності новою статтею 201-3 «Контрабанда товарів» Кримінального кодексу відтерміновується до 1 липня 2024 року, тоді як зміни до статей 201 «Контрабанда культурних цінностей та зброї», 201-1 «Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев» та нова стаття 201-4 «Контрабанда підакцизних товарів» КК наберуть чинності з 1 січня 2024 року.

У своєму висновку від 6 грудня 2023 року Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності зазначає, що поетапне набрання чинності положеннями законопроекту щодо запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року пропонується з огляду на заплановане на 2024 рік реформування Бюро економічної безпеки України.

При цьому підслідність кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201-1 «Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев», 201-3 «Контрабанда товарів», 201-4 «Контрабанда підакцизних товарів», законопроектом визначається за органами Бюро економічної безпеки України з 1 січня 2024 року.

Слід зазначити, що запропонований проектом Закону підхід щодо поетапного запровадження кримінальної відповідальності за товарну контрабанду суперечить наведеним у пояснювальній записці до законопроекту обґрунтуванням підстав такої криміналізації.

Так, в пояснювальній записці зазначається, що кількість проявів контрабанди товарів та недостовірного їх декларування значно збільшилася, що має наслідком зменшення надходжень до Державного бюджету України, стимулювання ведення недобросовісної конкуренції, що, у свою чергу, негативно впливає на розвиток національної економіки та створює загрозу економічній та соціальній безпеці України, а також потрапляння на внутрішній ринок продукції неналежної якості, що негативно впливає на здоров’я громадян.

Відсутність кримінальної відповідальності за незаконне переміщення товарів (у тому числі підакцизних) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та поза митним контролем, а також за недостовірне декларування товарів сприяє збільшенню у державі сектору тіньової економіки, популяризує серед підприємців використання у веденні бізнесу незаконних засобів та прийомів, а застосування передбачених Митним кодексом адміністративних санкцій не стримує осіб від подальшої протиправної поведінки.

Таким чином, наведені обґрунтування та відповідна законодавча ініціатива щодо криміналізації товарної контрабанди означають усвідомлення рівня суспільної небезпечності таких діянь як злочинів, їх негативних наслідків і потреби відповідного реагування на них вже зараз, а факт введення відповідним законом до КК статті 201-3 «Контрабанда товарів» мав би засвідчити законодавче визнання злочинності товарної контрабанди та встановлення відповідальності за неї вже на момент прийняття такого закону (або у розумний термін, потрібний для його запровадження).

Натомість, пропоноване відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

Такий підхід не кореспондується із визначеними статтею 1 КК завданнями цього Кодексу, нівелює засадничі принципи криміналізації діянь та не сприятиме досягненню описаних у пояснювальній записці до законопроекту прогнозованих соціально-економічних та інших результатів його прийняття», - зауважили у ГЮУ ВР.

Також там звернули увагу на необхідність приведення положень законопроекту у відповідність із загальними засадами техніки нормопроектування, визначеними Законом України «Про правотворчу діяльність».

Зміни до Кримінального кодексу

Стаття 201 КК буде мати назву «Контрабанда культурних цінностей та зброї». Нагадаємо, ця стаття передбачає відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Законодавці змінили ч. 2 цієї статті. Так, та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Додається примітка, що у статтях 201, 201-1, 201-3, 201-4, 305 КК під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або переміщення предметів контрабанди з незаконним звільненням від митного контролю.

Також визначається, що у даних статтях під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених схованок (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов’язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів та/або для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Для цілей статей 201, 201-1, 201-3, 201-4 КК під особою, раніше судимою за контрабанду, слід розуміти особу, що має судимість за вчинення злочину, передбаченого статтями 201, 201-1, 201-3, 201-4 і 305 КК.

Стаття 201-1 матиме назву «Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев» і визначатиме відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Також змінюється абз. 1 ч. 2, а саме диспозиція викладається у такій редакції. «Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі». Санкція залишається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Основні зміни полягають у тому, що Кримінальний кодекс доповнюється новими статтями – 201-3 та 201-4. Вони передбачають наступне.

Стаття 201-3. Контрабанда товарів

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинена у значному розмірі, карається штрафом від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, – карається штрафом від 50 тисяч до 75 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, –

караються позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в 5 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди у 10 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 201-4. Контрабанда підакцизних товарів

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі, – карається штрафом від 20 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, – карається штрафом від 75 тисяч до 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 6 до 11 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, –

караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у 750 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) в 1500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Як зазначило Головне юридичне управління Ради, запропонований у статтях 201-3 та 201-4 Кримінального кодексу підхід щодо застосування покарання у виді штрафу, що визначається у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, не кореспондується з Митним кодексом України, в якому передбачено стягнення у виді штрафу, що визначається у відсотках до митної вартості, з конфіскацією відповідних товарів та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів.

Отже, при переміщенні поза митним контролем товарів митною вартістю 6 710 000 грн (5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) повинна бути застосована кримінальна відповідальність у виді штрафу від 170 000 грн до 425 000 грн.

Натомість, у разі застосування відповідальності, передбаченої Митним кодексом України, штраф може дорівнювати 6 710 000 грн (100% митної вартості товару). Тобто, кримінальна відповідальність за контрабанду товарів, вчинену у значному розмірі, буде значно м’якшою за адміністративну відповідальність за контрабанду товарів, вчинену у меншому розмірі, що повністю нівелює засади та принципи кримінальної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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