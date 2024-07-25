Попит на нові легковики зріс на 21% порівняно з минулим роком: які авто обирали українці

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Як йдеться в повідомленні, бестселером першого півріччя став компактний кросовер RENAULT Duster.
Також до ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що британська автомобільна компанія JLR відмовиться від п’яти моделей Jaguar.
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