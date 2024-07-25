Попит на нові легковики зріс на 21% порівняно з минулим роком: які авто обирали українці

За шість місяців було реалізовано понад 32,8 тисячі нових легкових авто.

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З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Як йдеться в повідомленні, бестселером першого півріччя став компактний кросовер RENAULT Duster.

Також до ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:

RENAULT Duster - 3324 од.;

TOYOTA RAV-4 - 2276 од.;

VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 од.;

MAZDA CX5 - 876 од.;

KIA Sportage - 843 од.;

HYUNDAI Tucson - 653 од.;

TOYOTA Camry - 601 од.;

SUZUKI SX4 - 580 од.;

SKODA Kodiaq - 552 од.;

VOLKSWAGEN Touareg - 552 од.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що британська автомобільна компанія JLR відмовиться від п’яти моделей Jaguar.

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