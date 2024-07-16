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Британська автомобільна компанія JLR відмовиться від п’яти моделей Jaguar

09:40, 16 липня 2024
Jaguar збирається стати брендом розкішних електромобілів.
Британська автомобільна компанія JLR відмовиться від п’яти моделей Jaguar
Джерело фото: Alex Rhee / Unsplash
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Цього року британська автомобільна компанія JLR відмовиться від п’яти моделей Jaguar. Середньорозмірний SUV F-Pace стане єдиним Jaguar з поточної лінійки бренду, який залишиться у виробництві до наступного року.

Про це повідомили у JLR, пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Там зазначають, що Jaguar збирається стати брендом розкішних електромобілів.

«Відмова від п’яти моделей має збільшити середню ціну продажу продуктів JLR, яка зараз становить трохи більше $90 тис., та наблизить JLR до мети – стати гравцем у сфері розкоші», - пишуть в асоціації.

Першу повністю електричну модель Jaguar нового покоління буде презентовано у 2025 році.

Бренд планує випустити три нові повністю електричні моделі, які будуть побудовані на платформі під назвою Jaguar Electrified Architecture (JEA).

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