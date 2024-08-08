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Укроборонпром вошел в TOP 50 мировых оборонных компаний

12:46, 8 августа 2024
Укроборонпром показала рекордный рост выручки на 72% в 2023 году.
Укроборонпром вошел в TOP 50 мировых оборонных компаний
Источник фото: ukroboronprom.com.ua
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АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП) по итогам 2023 года увеличило выручку от реализации продукции на 72% по сравнению с предыдущим годом, что сделало компанию лидером роста среди мировых производителей вооружения. Об этом сообщила пресс-служба УОП.

УОП заняло 49 место в рейтинге TOP 100 Defense Companies 2024, который составляет влиятельный глобальный ресурс Defense News, специализирующийся на тематике оборонно-промышленного комплекса. Этот результат значительно превосходит прошлогоднее 65 место, поднявшись на 16 позиций.

Увеличение выручки на 72% в 2023 году по сравнению с 2022 годом определяет УОП как компанию с самыми быстрыми темпами роста среди 100 ведущих мировых производителей вооружения.

«Сегодня главное для нас - наращивание производства вооружений и военной техники для приближения Победы над врагом», - отметил Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Отмечается, что Государственный концерн «Укроборонпром», правопреемником которого с июня 2023 года является АО «УОП», входит в рейтинг TOP 100 Defense Companies с 2015 года. Предыдущий лучший результат был достигнут в 2017 году, когда компания заняла 62 место.

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