Посольство Украины призвало Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Посольство Украины в Мексике отреагировало на решение страны пригласить российского диктатора владимира путина на инаугурацию Клаудии Шейнбаум.

Фото: ukrinform.com

Посольство Украины в Мексике обратилось к мексиканскому правительству с призывом арестовать российского диктатора владимира путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сказано в заявление посольства.

Отмечается, что посольство Украины в Мексике признает тот факт, что мексиканское правительство приглашает представителей всех стран мира принять участие в инаугурации нового президента. Также поблагодарили за приглашение направленное Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Впрочем указали, что мексиканское правительство в любом случае должно будет выполнить международный ордер на арест путина, если тот приедет в страну.

«Мы надеемся, что правительство Мексики осознает тот факт, что владимир путин - военный преступник, который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и насильственной передаче украинских детей в россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Мексика признает.

Это позорное преступление станет одной из многих причин, по которым путину, вместе с остальным военно-политическим руководством россии однажды придется предстать перед судом за развязывание полномасштабного вторжения в Украину...», - говорится в заявлении посольства.

Еще там указали, что верят, что «мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав его в судебный орган ООН в Гааге».

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