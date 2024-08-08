Практика судов
  1. В Украине

В Сумах дошкольные учреждения на два дня переходят на дистанционное обучение

10:40, 8 августа 2024
В Сумах детсады 8 и 9 августа будут работать дистанционно.
В Сумах дошкольные учреждения на два дня переходят на дистанционное обучение
Источник фото: slovoidilo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг и пятницу, 8 и 9 августа, детские сады в Сумах будут работать дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

Соответствующее решение было принято комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Сумской городской территориальной общины. Дошкольные учреждения переходят на дистанционную форму работы на четверг и пятницу, 8 и 9 августа.

Отмечается, что при необходимости руководители детсадов должны организовать работу дежурных групп для обеспечения надзора за детьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.

ТЦК может мобилизовать забронированного, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании – Закарпатский окружной админсуд

Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению в ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего – позиция суда.

Отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия

Цифровая команда правительства позаботилась о том, чтобы представители определенных организаций могли забронироваться через Дию за сутки, но лица с инвалидностью, студенты, многодетные родители, имеющие право на отсрочку, должны снова и снова ходить в ТЦК.

Владимир Зеленский внес законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

Также этим законопроектом пересматриваются основания потери гражданства Украины.

ВККС не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но 8 августа попытается сделать это снова

Михаил Богонис и Алексей Омельян не получили большинства голосов своих коллег, но это еще не конец.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України