В Сумах дошкольные учреждения на два дня переходят на дистанционное обучение

В Сумах детсады 8 и 9 августа будут работать дистанционно.

Источник фото: slovoidilo.ua

В четверг и пятницу, 8 и 9 августа, детские сады в Сумах будут работать дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

Соответствующее решение было принято комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Сумской городской территориальной общины. Дошкольные учреждения переходят на дистанционную форму работы на четверг и пятницу, 8 и 9 августа.

Отмечается, что при необходимости руководители детсадов должны организовать работу дежурных групп для обеспечения надзора за детьми.

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