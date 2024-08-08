Практика судов
  1. В мире

Джо Байден «не уверен» в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы

10:04, 8 августа 2024
Джо Байден напомнил о словах Дональда Трампа о кровопролитии и украденных выборов.
Джо Байден «не уверен» в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Джо Байден заявил, что «не уверен» в мирной передаче власти, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проигрывает выборы в ноябре. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно. Все это «если мы проигрываем, будет кровопролитие, это будут украденные (выборы)»… Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса», — сказал Байден.

Джо Байден имел ввиду предвыборный митинг в Огайо, где в марте Трамп предупредил о «кровопролитии для страны», если его не изберут президентом.

Позже во время выступления он сказал: «Если эти выборы не выиграют, я не уверен, что у вас когда-нибудь будут другие выборы в этой стране».

После волны критики Трамп в социальных сетях писал, что СМИ «притворялись, что шокированы использованием слова «кровопролитие», хотя они вполне понимали, что он просто имел в виду импорт».

Напомним, Камала Харрис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.

ТЦК может мобилизовать забронированного, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании – Закарпатский окружной админсуд

Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению в ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего – позиция суда.

Отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия

Цифровая команда правительства позаботилась о том, чтобы представители определенных организаций могли забронироваться через Дию за сутки, но лица с инвалидностью, студенты, многодетные родители, имеющие право на отсрочку, должны снова и снова ходить в ТЦК.

Владимир Зеленский внес законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

Также этим законопроектом пересматриваются основания потери гражданства Украины.

ВККС не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но 8 августа попытается сделать это снова

Михаил Богонис и Алексей Омельян не получили большинства голосов своих коллег, но это еще не конец.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України