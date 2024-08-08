Джо Байден «не уверен» в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы

Джо Байден напомнил о словах Дональда Трампа о кровопролитии и украденных выборов.

Президент США Джо Байден заявил, что «не уверен» в мирной передаче власти, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проигрывает выборы в ноябре. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно. Все это «если мы проигрываем, будет кровопролитие, это будут украденные (выборы)»… Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса», — сказал Байден.

Джо Байден имел ввиду предвыборный митинг в Огайо, где в марте Трамп предупредил о «кровопролитии для страны», если его не изберут президентом.

Позже во время выступления он сказал: «Если эти выборы не выиграют, я не уверен, что у вас когда-нибудь будут другие выборы в этой стране».

После волны критики Трамп в социальных сетях писал, что СМИ «притворялись, что шокированы использованием слова «кровопролитие», хотя они вполне понимали, что он просто имел в виду импорт».

Напомним, Камала Харрис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

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