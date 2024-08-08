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Джо Байден «не впевнений» у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори

10:04, 8 серпня 2024
Джо Байден нагадав про слова Дональда Трампа про кровопролиття та вкрадені вибори.
Джо Байден «не впевнений» у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори
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Президент США Джо Байден заявив, що «не впевнений» у мирній передачі влади, якщо кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп програє вибори у листопаді. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

«Він має на увазі те, що каже. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він говорить серйозно. Все це «якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені (вибори)»… Подивіться, що вони намагаються зробити зараз у місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси», — сказав Байден.

Джо Байден мав на увазі передвиборчий мітинг в Огайо, де в березні Трамп попередив про «кровопролиття для країни», якщо його не оберуть президентом.

Пізніше під час виступу він сказав: «Якщо ці вибори не виграють, я не впевнений, що у вас колись будуть інші вибори в цій країні».

Після хвилі критики Трамп у соціальних мережах писав, що ЗМІ «вдавали, що шоковані використанням слова «кровопролиття», хоча вони цілком розуміли, що він просто мав на увазі імпорт».

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рейтингом у ключових штатах.

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