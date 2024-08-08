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У Відні через загрозу теракту скасували одразу три концерти Тейлор Свіфт

09:46, 8 серпня 2024
В Австрії вже затримали двох підозрюваних у підготовці теракту на концерті американської співачки Тейлор Свіфт.
У Відні через загрозу теракту скасували одразу три концерти Тейлор Свіфт
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У Відні скасовано всі три концерти американської поп-зірки Тейлор Свіфт. Про це повідомив 7 серпня організатор шоу, компанія Barracuda Music.

Концерти, які мали пройти 8, 9 та 10 серпня, скасували через повідомлення австрійських правоохоронців про можливий теракт на стадіоні, де мала виступати виконавиця.

«У зв'язку з підтвердженням урядовцями запланованого теракту на стадіоні Ернста Гаппеля у нас немає іншого вибору, крім як скасувати три заплановані шоу з метою безпеки всіх», — йдеться у заяві організатора на офіційному сайті.

За даними Sky News, двоє чоловіків були заарештовані у зв'язку з підозрою в терористичній змові, яка, за словами поліції, мала на меті теракти на майбутніх концертах Свіфт.

Представники США, знайомі з розслідуванням, повідомили NBC News, що австрійські правоохоронні органи все ще шукають ще одну людину, яка може знати про ймовірну змову.

Підозрювані перебували під наглядом деякий час і були добре відомі австрійській владі, додали чиновники.

Директор поліції Відня Франц Руф заявив, що одним із заарештованих був 19-річний хлопець, який нібито присягнув на вірність терористичному угрупуванню «Ісламська держава». Другий арешт відбувся у Відні пізніше того ж дня.

Поліція заявила, що обидва чоловіки радикалізувалися в Інтернеті.

Вони нібито мали конкретні та детальні плани здійснення нападів на концерти, які мали збиратися до 65 000 людей щодня.

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