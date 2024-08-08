У Києві затримали чоловіків, які спалили авто громадської активістки

На проспекті Відрадному чоловіки спалили транспортний засіб громадської активістки.

У Києві правоохоронці затримали чоловіків, які спалили авто громадської активістки

Як повідомила пресслужба столичної поліції, інцидент стався на проспекті Відрадному. У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє чоловіків – 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

Один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив.

Поліцейські затримали обох фігурантів та повідомили їм про підозру. Під час слідчих дій у них вилучили речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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