В Киеве задержали мужчин, которые сожгли авто общественной активистки

На проспекте Отрадном мужчины сожгли транспортное средство общественной активистки.

В Киеве правоохранители задержали мужчин, сожгли авто общественной активистки

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на проспекте Отрадном. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к совершению уголовного правонарушения причастны двое мужчин – 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.

Один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил автомобиль пострадавшим легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Полицейские задержали обоих фигурантов и сообщили им о подозрении. В ходе следственных действий у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовного преступления.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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