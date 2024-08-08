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В Вене из-за угрозы теракта отменили сразу три концерты Тейлор Свифт

09:46, 8 августа 2024
В Австрии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт
В Вене из-за угрозы теракта отменили сразу три концерты Тейлор Свифт
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В Вене отменены все три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт. Об этом сообщил 7 августа организатор шоу, компания Barracuda Music.

Концерты, которые должны были пройти 8, 9 и 10 августа, отменили из-за сообщений австрийских правоохранителей о возможном теракте на стадионе, где должна выступать исполнительница.

«В связи с подтверждением чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Гаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», - говорится в заявлении организатора на официальном сайте.

По данным Sky News, двое мужчин были арестованы в связи с подозрением в террористическом заговоре, который, по словам полиции, преследовал цели теракты на будущих концертах Свифт.

Представители США, знакомые с расследованием, сообщили NBC News, что австрийские правоохранительные органы все еще ищут еще одного человека, который может знать о предполагаемом сговоре.

Подозреваемые находились под наблюдением некоторое время и были хорошо известны австрийским властям, добавили чиновники.

Директор полиции Вены Франц Руф заявил, что одним из арестованных был 19-летний парень, якобы присягнувший на верность террористической группировке «Исламское государство». Второй арест произошел в Вене позже того же дня.

Полиция заявила, что оба мужчины радикализировались в Интернете.

Они якобы имели конкретные и детальные планы осуществления нападений на концерты, которые собирались до 65 000 человек ежедневно.

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