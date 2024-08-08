У Сумах дошкільні заклади на два дні переходять на дистанційне навчання

У Сумах дитсадки 8 та 9 серпня працюватимуть дистанційно.

Джерело фото: slovoidilo.ua

У четвер та п’ятницю, 8 та 9 серпня, дитячі садочки в Сумах працюватимуть дистанційно. Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради.

Відповідне рішення було ухвалене комісією з питань ТЕБ та НС Сумської міської територіальної громади. Дошкільні заклади переходять на дистанційну форму роботи на четвер та п'ятницю, 8 та 9 серпня.

Зазначається, що при необхідності керівники дитсадків повинні організувати роботу чергових груп для забезпечення нагляду за дітьми.

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