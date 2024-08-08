Посольство України закликало Мексику заарештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки

Посольство України в Мексиці відреагувало на рішення країни запросити російського диктатора володимира путіна на інавгурацію Клаудії Шейнбаум.

Фото: ukrinform.com

Посольство України в Мексиці звернулося до мексиканського уряду зі закликом заарештувати російського диктатора володимира путіна, якщо він приїде на інавгурації президентки Клаудії Шейнбаум. Про йдеться у заяві посольства.

Зазначається, що посольство України в Мексиці визнає той факт, що мексиканський уряд запрошує представників усіх країн світу взяти участь в інавгурації нового президента. Також подякували за запрошення надіслане Президенту України Володимиру Зеленському.

Втім вказали, що мексиканський уряд у будь-якому разі повинен буде виконати міжнародний ордер на арешт путіна, якщо той приїде в країну.

«Ми сподіваємося, що уряд Мексики усвідомлює той факт, що володимир путін - військовий злочинець, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та насильницькій передачі українських дітей до росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого Мексика визнає.

Цей ганебний злочин стане однією з багатьох причин, через які путіну, разом з рештою військово-політичного керівництва росії одного разу доведеться постати перед судом за розв'язання повномасштабного вторгнення в Україну...», - йдеться у заяві посольства.

Ще там вказали, що вірять, що «мексиканський уряд у будь-якому разі виконає міжнародний ордер на арешт, передавши його до судового органу ООН у Гаазі».

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