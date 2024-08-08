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Укроборонпром увійшов до TOP 50 світових оборонних компаній

12:46, 8 серпня 2024
Укроборонпром показала рекордне зростання виторгу на 72% у 2023 році.
Укроборонпром увійшов до TOP 50 світових оборонних компаній
Джерело фото: ukroboronprom.com.ua
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АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) за підсумками 2023 року збільшило виторг від реалізації продукції на 72% порівняно з попереднім роком, що зробило компанію лідером зростання серед світових виробників озброєння. Про це повідомила пресслужба УОП.

УОП зайняло 49 місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024, який складає впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується на тематиці оборонно-промислового комплексу. Цей результат значно перевершує минулорічне 65 місце, піднявшись на 16 позицій.

Збільшення виторгу на 72% у 2023 році в порівнянні з 2022 роком визначає УОП як компанію з найшвидшими темпами зростання серед 100 провідних світових виробників озброєння.

«Сьогодні головне для нас – нарощення виробництва озброєнь і військової техніки для наближення Перемоги над ворогом», – зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Зазначається, що Державний концерн «Укроборонпром», правонаступником якого з червня 2023 року є АТ «УОП», входить до рейтингу TOP 100 Defense Companies з 2015 року. Попередній найкращий результат був досягнутий у 2017 році, коли компанія посіла 62 місце.

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