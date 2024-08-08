Середній вік авто, які у липні перейшли на українські номери, становить майже дев’ять років

Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, і у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Відносно попереднього місяця, то цей показник зріс майже на 8%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Середній вік вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, пишуть в асоціації.
Також «Судово-юридична газета» писала, що попит на нові легковики зріс на 21% порівняно з минулим роком: які авто обирали українці.
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