Середній вік авто, які у липні перейшли на українські номери, становить майже дев’ять років

У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації вживаних авто з-за кордону збільшились на 6%.

Джерело фото: Freepik

Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, і у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Відносно попереднього місяця, то цей показник зріс майже на 8%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 913 од.;

RENAULT Megane - 836 од.;

SKODA Octavia - 687 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 618 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 575 од.;

NISSAN Leaf - 529 од.;

AUDI Q5 - 506 од.;

NISSAN Rogue - 467 од.;

TESLA Model 3 - 433 од.;

AUDI A4 - 429 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, пишуть в асоціації.

Також «Судово-юридична газета» писала, що попит на нові легковики зріс на 21% порівняно з минулим роком: які авто обирали українці.

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