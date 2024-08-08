Практика судів
  1. Суспільство

Виплати при усиновлені дитини — як оформити онлайн

12:10, 8 серпня 2024
Допомога призначається на кожну усиновлену дитину за умови, що усиновлювач звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців із дня набуття законної сили рішенням суду про усиновлення.
Виплати при усиновлені дитини — як оформити онлайн
Фото: ukr.radio
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України нагадало, як батькам, котрі усиновили дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, оформити виплату в Дії.

Що варто врахувати при поданні заяви на оформлення виплати:

Допомога  призначається на кожну усиновлену дитину за умови, що усиновлювач звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців із дня набуття законної сили рішенням суду про усиновлення.

Якщо усиновлювачами є подружня пара, — право на допомогу при усиновленні дитини має один із батьків, на їхній розсуд.

Допомога надається у розмірі, встановленому для виплати при народженні дитини – 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Оформлюємо заяву онлайн в Дії за таким алгоритмом:

  • Переходимо за посиланням 
  • Натискаємо кнопку: «Подати заяву» та авторизуємось за допомогою Дія.Підпису, файлового або апаратного ключа
  • Зазначаємо дані дитини / дітей, на яких потрібно оформити допомогу
  • Обираємо спосіб отримання допомоги
  • Зазначаємо дані про судове рішення про усиновлення
  • Перевіряємо сформовану заяву й підписуємо її електронним підписом або Дія.Підписом. Потім надсилаємо її на розгляд в орган соціального захисту населення
  • Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі Дія

Сповіщення про розгляд заяви прийде, зокрема, й на вашу електронну пошту.

Термін розгляду заяви – 10 днів.

Заяву на отримання допомоги усиновлювач може подати також, звернувшись за місцем перебування до

- структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

- виконавчих органів сільської, селищної, міської ради;

- ЦНАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження ухилянта у керуванні автомобілем

Набув сили наказ Міноборони, яким затверджено вигляд вимоги ТЦК стосовно обмеження у праві водити авто.

Вища рада правосуддя розширила підстави для повернення скарг на суддів

Якщо скарга не підписана власноручно заявником чи представник не надав документи на підтвердження повноважень, то вона буде повертатися.

ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання – Закарпатський окружний адмінсуд

Військовозобов’язаний повинен вчинити активні дії з повідомлення ТЦК про своє бронювання і зробити він може це лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця – позиція суду

Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

Володимир Зеленський вніс законопроект, який закріпить допустимі випадки множинності громадянства і підстави для втрати громадянства

Також цим законопроектом переглядаються підстави для втрати громадянства України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України