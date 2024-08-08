Виплати при усиновлені дитини — як оформити онлайн

Міністерство соціальної політики України нагадало, як батькам, котрі усиновили дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, оформити виплату в Дії.
Що варто врахувати при поданні заяви на оформлення виплати:
Допомога призначається на кожну усиновлену дитину за умови, що усиновлювач звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців із дня набуття законної сили рішенням суду про усиновлення.
Якщо усиновлювачами є подружня пара, — право на допомогу при усиновленні дитини має один із батьків, на їхній розсуд.
Допомога надається у розмірі, встановленому для виплати при народженні дитини – 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Оформлюємо заяву онлайн в Дії за таким алгоритмом:
Сповіщення про розгляд заяви прийде, зокрема, й на вашу електронну пошту.
Термін розгляду заяви – 10 днів.
Заяву на отримання допомоги усиновлювач може подати також, звернувшись за місцем перебування до
- структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;
- виконавчих органів сільської, селищної, міської ради;
- ЦНАП.
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