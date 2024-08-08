Виплати при усиновлені дитини — як оформити онлайн

Допомога призначається на кожну усиновлену дитину за умови, що усиновлювач звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців із дня набуття законної сили рішенням суду про усиновлення.

Фото: ukr.radio

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України нагадало, як батькам, котрі усиновили дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, оформити виплату в Дії.

Що варто врахувати при поданні заяви на оформлення виплати:

Допомога призначається на кожну усиновлену дитину за умови, що усиновлювач звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців із дня набуття законної сили рішенням суду про усиновлення.

Якщо усиновлювачами є подружня пара, — право на допомогу при усиновленні дитини має один із батьків, на їхній розсуд.

Допомога надається у розмірі, встановленому для виплати при народженні дитини – 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Оформлюємо заяву онлайн в Дії за таким алгоритмом:

Переходимо за посиланням

Натискаємо кнопку: «Подати заяву» та авторизуємось за допомогою Дія.Підпису, файлового або апаратного ключа

Зазначаємо дані дитини / дітей, на яких потрібно оформити допомогу

Обираємо спосіб отримання допомоги

Зазначаємо дані про судове рішення про усиновлення

Перевіряємо сформовану заяву й підписуємо її електронним підписом або Дія.Підписом. Потім надсилаємо її на розгляд в орган соціального захисту населення

Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі Дія

Сповіщення про розгляд заяви прийде, зокрема, й на вашу електронну пошту.

Термін розгляду заяви – 10 днів.

Заяву на отримання допомоги усиновлювач може подати також, звернувшись за місцем перебування до

- структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

- виконавчих органів сільської, селищної, міської ради;

- ЦНАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.