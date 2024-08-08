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ВСП внес изменения в требования оформления заявлений, жалоб, сообщений и обращений

10:58, 8 августа 2024
В Регламент Высшего совета правосудие внесли изменения.
ВСП внес изменения в требования оформления заявлений, жалоб, сообщений и обращений
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Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении изменений и дополнений в Регламент ВСП.

В частности, Глава 5 дополнена пунктом 5.3-1 следующего содержания: «Поданные (отправленные) в Совет заявления, жалобы, сообщения, обращения, подлежащие автоматизированному распределению между членами Совета, должны содержать собственноручную подпись или электронную цифровую подпись автора (заявителя).

Если такой документ подал (направил) в Совет представитель автора (заявителя), полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащими документами.

В случае отсутствия собственноручной подписи или электронной цифровой подписи автора (заявителя) и/или надлежащих документов в подтверждение полномочий представителя заявление, жалоба, уведомление, обращение на основании определения члена Совета – докладчика подлежат оставлению без рассмотрения и возвращению автору (заявителю) или его представителю».

Также Глава 13 дополнена пунктом 13.34-1, которым урегулирован порядок разъединения дисциплинарного дела, находящегося в производстве Дисциплинарной палаты. Кроме этого, изложен в новой редакции абзац второй пункта 18.5 главы 18, которым предусмотрен порядок подписания представления Дисциплинарной палаты, если этого по объективным причинам не может сделать Секретарь Дисциплинарной палаты.

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