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Италия создала оперативную группу для контроля ситуации из-за протестов в Венесуэле

13:22, 8 августа 2024
МИД Италии создало оперативную группу для регулярного мониторинга событий в Венесуэле.
Италия создала оперативную группу для контроля ситуации из-за протестов в Венесуэле
Источник фото: ukrinform
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Министерство иностранных дел Италии создало постоянную оперативную группу для наблюдения за событиями в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба итальянского МИД.

Инициатива создания группы принадлежит министру иностранных дел Антонио Таяни. Во время первого заседания оперативной группы обсуждались все вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией в Венесуэле, а также ряд инициатив, которые планируется реализовать в ближайшие недели.

Группа будет координироваться с посольством Италии в Каракасе и двумя консульствами в Каракасе и Маракайбо. Постоянный мониторинг развития политической ситуации в стране и проблем, связанных с политическими оппонентами и итальянскими гражданами, которых преследуют местные власти, будет осуществляться на регулярной основе.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов 28 июля Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Однако оппозиция заявляет, что по подсчетам около 90% голосов, победил их кандидат Эдмундо Гонсалес. Напомним, что в Венесуэле вспыхнули массовые протесты из-за подозрения в фальсификации результатов президентских выборов, что привело к жестокому подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными группами. В результате столкновений погибли по меньшей мере 17 человек, а около 750 человек были арестованы, по данным генерального прокурора страны.

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