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Поблизу кордону зі Словаччиною затримали депутата від «ОПЗЖ», який виправдовував агресію рф

11:34, 8 серпня 2024
Депутат, якого обвинувачують у діяльності проти України, хотів втекти за кордон.
Поблизу кордону зі Словаччиною затримали депутата від «ОПЗЖ», який виправдовував агресію рф
Фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники Чопського загону затримали депутата, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його виявили за кількасот метрів від держрубежу, передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що правопорушника доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону україни». Після проведення необхідних заходів чоловік вибув з прикордоння у супроводі співробітників відповідних правоохоронних органів.

У свою чергу Черкаська обласна прокуратура повідомила, що суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно депутата Чигиринської міської ради від Черкаської регіональної організації політична партія «опозиційна платформа – за життя», який обвинувачується у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

«На обвинуваченого покладено низку обов’язків, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Разом з тим, прокуратура наполягала на триманні обвинуваченого під вартою, оскільки існували ризики, що він буде переховуватися від суду, адже напередодні його затримали правоохоронні органи Закарпатської області поблизу державного кордону зі Словаччиною на спробі протиправного перетину кордону», - заявили у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що у червні 2024 року прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно указаного громадянина через те, що він надсилав своїм знайомим матеріали у яких виправдовувалася збройна агресія рф проти України, а також особисто висловлював сподівання на перемогу російської федерації в так званій «СВО» і звеличував представників держави-агресора.

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